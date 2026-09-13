Кристиян се опитал да намушка и друг ученик
Охраната се е намесила адекватно в спора, настоява директорката Нина Чанева 16-годишният Кристиян Стефанов, който в понеделник намушка с нож с година...
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Охраната се е намесила адекватно в спора, настоява директорката Нина Чанева 16-годишният Кристиян Стефанов, който в понеделник намушка с нож с година...
Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на 16-годишния Ивайло Гаджов, които в петък простреля 14-годишно момче в ст...
Пореден случай на агресия във варненско училище. През седмицата обществеността беше взривена от новината, че баща е пребил съученик на своя син, преда...