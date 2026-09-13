Арестуваха вероятен съучастник на стрелеца от Мюнхен
Германската полиция е арестувала 16-годишен афганистанец, приятел на 18-годишния стрелец от Мюнхен. Органите на реда имат основания да смятат, че мла...
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Германската полиция е арестувала 16-годишен афганистанец, приятел на 18-годишния стрелец от Мюнхен. Органите на реда имат основания да смятат, че мла...
Днес решават дали Герман Костин ще остане в ареста Новият обезглавен труп край Пасарел май е зловещо съвпадение Палачът на 5-годишния Никита Герман...
Париж. Белгиец е признал пред френските власти, че е съучастник на един от нападателите от атентатите в Париж. Той съобщил в полицията в Шарльороа, ч...