Двама задържани във връзка с атаките в Дания
Полицията в Копенхаген е задържала двама души, които са заподозрени в съучастничество в атаките. Те са помагали на нападателя, който уби извърши две с...
Следете всички новини, анализи и коментари за Съучастничество. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Полицията в Копенхаген е задържала двама души, които са заподозрени в съучастничество в атаките. Те са помагали на нападателя, който уби извърши две с...