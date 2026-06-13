Театър с английски субтитри вече и в София
Постановките в театър „София" вече ще могат да се гледат и от чужденци. Столична сцена предлага превод със субтитри на английски. Те ще се пускат над...
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Постановките в театър „София" вече ще могат да се гледат и от чужденци. Столична сцена предлага превод със субтитри на английски. Те ще се пускат над...