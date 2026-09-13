Чехия ни конкурира, плаща 80% от заплатите
Осигуряват се също безлихвени заеми и гаранции и ще субсидира повече безлихвени кредити
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Осигуряват се също безлихвени заеми и гаранции и ще субсидира повече безлихвени кредити
В реално време ще се следи дали са изпълнени новите еко изисквания По-ясни правила за подпомагане на фермерите по линия на директните плащания влизат...
София. "Това, че имаме 1 процент, не означава, че няма да пораснем, нека видим какво ще стане". Това заяви лидерът на "Глас народен" и музикант Светль...
София. Държавен фонд „Земеделие" одобри 232 нови проекта. Те са на обща стойност 51,8 млн. лева, по Програмата за развитие на селските райони, съобщих...
София. "Български пощи" ще получи още 10,5 млн. лв. от хазната над предвиденото в бюджета за 2013 г. Да се увеличи държавната субсидия за "Български п...
Държавата ще осигури допълнително 11 млн. лв.
Земеделското министерство иска борси за продажба на родната продукция
София. Между 4 и 5 милиона допълнително за здравеопазване очаква министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева. Това ще стане при актуализацията на...