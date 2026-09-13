Всичко за "стяуа"

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Последни новини Спорт
"Стяуа" разви фобия от Моци

"Стяуа" разви фобия от Моци

В "Стяуа" развиха фобия от Козмин Моци. Румънският бранител на "Лудогорец" вкара първия гол при победата с 3:0 в контрола на ст. "Регнум Кария" в Турц...

31 януари | 21:19
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Хамза се разбра със "Стяуа"

Хамза се разбра със "Стяуа"

Звездата на "Ботев" Юнес Хамза може да се счита за сигурно ново попълнение на "Стяуа". Грандът от Букурещ ще представи официално и друг играч в четвър...

06 август | 20:35
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