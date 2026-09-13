"Стяуа" разви фобия от Моци
В "Стяуа" развиха фобия от Козмин Моци. Румънският бранител на "Лудогорец" вкара първия гол при победата с 3:0 в контрола на ст. "Регнум Кария" в Турц...
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В "Стяуа" развиха фобия от Козмин Моци. Румънският бранител на "Лудогорец" вкара първия гол при победата с 3:0 в контрола на ст. "Регнум Кария" в Турц...
Собственикът на "Стяуа" Джиджи Бекали продължава да държи на казармения режим, въпреки че румънската армия вече не е част от клуба. Във вторник вечерт...
Букурещ. "Стяуа" продаде 15 хиляди билета за домакинството на "Лудогорец" в първата среща от плейофите на Шампионската лига, съобщават от клуба. Двубо...
В "Стяуа" и цяла Румъния треперят от страх преди мачовете срещу "Лудогорец" в Шампионската лига. Румънското издание "Ziare" изригна: "Лоши новини! Бъл...
Звездата на "Ботев" Юнес Хамза може да се счита за сигурно ново попълнение на "Стяуа". Грандът от Букурещ ще представи официално и друг играч в четвър...