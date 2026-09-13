Днес е празникът на българските студенти
Осми декември остава светска дата и продължава да обединява българските студенти с изключително популярния им празник
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Осми декември остава светска дата и продължава да обединява българските студенти с изключително популярния им празник
София. Студентът от академията на МВР Симеон Вънов победи в състезанието по редене на пъзели в Плевен. Той бе в отбор заедно със сестра си Снежка. Два...
Над 243 000 младежи в България празнуват на 8 декември
София. "Столичен автотранспорт ще осигури нощно движение на метрото и някои автобуси във връзка със студентския празник – 8 декември". Това съобщава с...