Умуват как да укрепят отнесен от река жп мост
Придошлите реки на река Струмешница подкопаха бетонна колона на ж.п моста край петричкото село Митиново и изместиха релсите на железопътната линия. Ин...
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Придошлите реки на река Струмешница подкопаха бетонна колона на ж.п моста край петричкото село Митиново и изместиха релсите на железопътната линия. Ин...