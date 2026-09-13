Евродепутатите ни с 23 000 евро за сътрудници
Дават на избраниците в Брюксел още 1500 евро на месец от януари Евродепутатите вече ще разполагат с по 23 000 евро за сътрудници. Увеличението е с 15...
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Дават на избраниците в Брюксел още 1500 евро на месец от януари Евродепутатите вече ще разполагат с по 23 000 евро за сътрудници. Увеличението е с 15...
Меглена Кунева оглавява Съвета по европейски въпроси София. Щатовете в администрацията на министър-председателя се намаляват от 20 на 11, според напр...
София. Бивши министри и депутати са назначени като нещатни сътрудници на парламентарните групи в 42-ото Народно събрание. Според данните от списъка,...