Стършели-убийци жилят цял американски щат
Освен че са опасни за хората, гигантските стършели са заплаха и за селското стопанство
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Освен че са опасни за хората, гигантските стършели са заплаха и за селското стопанство
Масово нашествие на стършели предизвика истинска паника сред участниците в благотворителния "Зелен маратон", организиран от варненския велоклуб "Устре...
Стършели превземат изоставени къщи в Кюстендилско. Опасните насекоми вият рояци в обезлюдените села. За гнездата си избират необитаеми постройки, коми...