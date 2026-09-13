Превозват с лодка медици, за да помогнат на ухапан от стършел
Кърджали. Около 22 часа в неделя спасителен екип на РС "Пожарна безопасност и защита на населението" в Кърджали превозил с лодка през язовир "Студен к...
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Кърджали. Около 22 часа в неделя спасителен екип на РС "Пожарна безопасност и защита на населението" в Кърджали превозил с лодка през язовир "Студен к...
Лекари признаха, че тази година осите жилят повече
Благоевград. 63-годишен мъж почина в реанимация на МБАЛ-Благоевград, след като е бил ухапан от насекомо. Димитър Х. е от благоевградското село Церово,...