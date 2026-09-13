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Насекомо уби 63-годишен мъж

Насекомо уби 63-годишен мъж

Благоевград. 63-годишен мъж почина в реанимация на МБАЛ-Благоевград, след като е бил ухапан от насекомо. Димитър Х. е от благоевградското село Церово,...

01 май | 12:06
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