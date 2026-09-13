Стабилност днес, срив утре! Ето кога имотите у нас може да поевтинеят
Административните спънки и недостигът на жилища тласкат пазара към риск
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Административните спънки и недостигът на жилища тласкат пазара към риск
Прогнозата е от строителни предприемачи
Предприемачите се жалват пред ОЛАФ заради нарушения по изграждането на водния цикъл в града Строителни предприемачи от цялата страна излязоха на ми...