На Пловдивския панаир строят къща за 17 дни
Къща, която може да се изгради за 17 дни, нови модели леки коли и тежка строителна техника впечатлиха министъра на икономиката Божидар Лукарски на Меж...
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Къща, която може да се изгради за 17 дни, нови модели леки коли и тежка строителна техника впечатлиха министъра на икономиката Божидар Лукарски на Меж...
Най-много сгради се строят в Пловдив, сочат данните на НСИ. През първото тримесечие на 2015 г. е започнал строежът на 543 жилищни сгради с 3218 апарта...
Защитното съоръжение по границата с Турция ще бъде възложено за строеж без обществена поръчка, решиха епутатите. Поправките в закона бяха внесени от...