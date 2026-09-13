Жестоко убийство! Жена на 42 години застреляна с пистолет
Тя е била семейна и има информация, че е с психично заболяване
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Тя е била семейна и има информация, че е с психично заболяване
Самият той заяви пред съда, че не е виновен за нищо и иска да се прибере вкъщи
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
450 лв. минимална работна заплата и равно заплащане в ЕС гарантира соцлидерът