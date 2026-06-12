Почина майката на Петър Стоянов
Почина майката на българския президент Петър Стоянов и бившия евродепутат Емил Стоянов. Стоянка Стоянова си отиде от този свят ден след като навърши...
Следете всички новини, анализи и коментари за Стоянка Стоянова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Почина майката на българския президент Петър Стоянов и бившия евродепутат Емил Стоянов. Стоянка Стоянова си отиде от този свят ден след като навърши...