Няма закана за убийство срещу журналиста Стоян Тончев
Това съобщиха от прокуратурата в Поморие
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Това съобщиха от прокуратурата в Поморие
"Личният ми живот няма нищо общо с това, което се случи с мен. Всичко е заради сайта и публикациите в него". Това коментира пред Нова тв журналистът С...
Двама мъже са заподозрени за нападението над 31-годишният журналист Стоян Тончев в Поморие. Те са задържани за 24 часа, но имената им се пазят в тайна...
Пребиха ме заради работата ми. Това заяви пред Нова тв Стоян Тончев- журналистът, който бе пребит зверски вчера. Мъжът, който е настанен за лечение в...
Пребиха с бухалки журналиста от Поморие Стоян Тончев. Това съобщи Нова тв и уточни, че пострадалият е настанен в болница. Състоянието му е тежко, той...