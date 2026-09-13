Ненчев: Депутатите да коват закони, а не да политиканстват
Стоян Ненчев, водач на листата на "БСП лява България" в Разград -Г-н Ненчев, Вие сте успешен адвокат, с дълъг опит в политиката, но сте бил депутат...
Следете всички новини, анализи и коментари за Стоян Ненчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стоян Ненчев, водач на листата на "БСП лява България" в Разград -Г-н Ненчев, Вие сте успешен адвокат, с дълъг опит в политиката, но сте бил депутат...
Стоян Ненчев, водач на листата на "БСП Лява България" в Разград - Г-н Ненчев, вие сте успешен адвокат, с дълъг опит в политиката, но сте бил депутат...
Разград. Подходът на правителството при разпределението на средствата от Фонда "Растеж и устойчиво развитие" показва тенденция, която дава възможно...
Кметът Денчо Бояджиев и областният управител Стоян Ненчев прерязват лентата
Разград. МС е разпоредил областните управи в цялата страна да направят преглед на държавния сграден по региони и да предложат места, подходящи за беж...
Стоян Ненчев ще подпише споразумение за сътрудничество с Орловска област