Млади цигулари спечелиха наградата "Стоян Камбарев"
Номинираните и наградените с Деси Тенекеджиева и Левон Хампарцумян. Главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк покани Хамбарски за изложба в...
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Номинираните и наградените с Деси Тенекеджиева и Левон Хампарцумян. Главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк покани Хамбарски за изложба в...