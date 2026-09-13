Върнаха управника на Неделино
Пловдивският апелативен съд възстанови Стоян Беширов на поста кмет на община Неделино. Решението е окончателно и влиза в сила незабавно. На кмета беше...
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Пловдивският апелативен съд възстанови Стоян Беширов на поста кмет на община Неделино. Решението е окончателно и влиза в сила незабавно. На кмета беше...
Смолян. Кметът на Неделино Стоян Беширов е привлечен като обвиняем от прокуратурата. Това съобщи Нова тв и уточни, че причината е злоупотреби в община...
Смолян. ДАНС и прокуратурата издирват кмета на Неделино Стоян Беширов, за да му повдигнат обвинение. Това съобщи говорителят на главния прокурор Румян...