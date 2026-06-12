Пожар изпепели стопанска постройка с животни и фураж
Добрич. Пожар изпепели стопанска постройка в Добричко. Половин час преди полунощ на 18 февруари е подаден сигнал за пожар в стопанска постройка в гене...
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Добрич. Пожар изпепели стопанска постройка в Добричко. Половин час преди полунощ на 18 февруари е подаден сигнал за пожар в стопанска постройка в гене...