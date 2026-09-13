AI в денталната медицина: По-ранна диагностика, по-прецизно лечение, по-спокойни пациенти
Технологиите не заменят преценката, опита и ръцете на лекаря - те ги подсилват.
Следете всички новини, анализи и коментари за Стоматология. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Технологиите не заменят преценката, опита и ръцете на лекаря - те ги подсилват.
Хората се питат дали е безопасно
Интервю с д-р Венета и Валентин Павлови, основатели и собственици на дентални клиники EO Dent
24-годишната студентка по стоматология от Франция Ирис Митнаер спечели тазгодишното издание на конкурса за красота "Мис Вселена". Финалът се проведе в...
София. Българският зъболекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) подписаха Националния рамков договор за стоматология за 2015 г., с...
София. Парите, които държавата отпуска за зъболечение, не са достатъчно и може да се покрие само стоматологичното здраве на българските деца. Тази год...