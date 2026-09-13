Делян Пеевски на разпит в следствието
София. Делян Пеевски е на разпит в столичното следствие на ул. "Монтевидео". Депутатът от ДПС е редовно призован по сигнала на "Протестна мрежа" срещу...
Следете всички новини, анализи и коментари за Столично Следствие. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Делян Пеевски е на разпит в столичното следствие на ул. "Монтевидео". Депутатът от ДПС е редовно призован по сигнала на "Протестна мрежа" срещу...
София. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов се сдоби с второ обвинение за това, че е отказал да разпореди прилагане на специални разузнавателни с...
София. Цветан Цветанов дойде пеша в столичното следствие, където ще му бъде повдигнато обвинение за осуетяване на подслушване със СРС на бившия дирек...