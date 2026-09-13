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Цветанов: Вече съм обвиняем

Цветанов: Вече съм обвиняем

София. Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов се сдоби с второ обвинение за това, че е отказал да разпореди прилагане на специални разузнавателни с...

10 юли | 16:53
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