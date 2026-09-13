Представиха "София - Европейска столица на спорта"
Столична община ще продължи да работи за развитие на масовия спорт, каза кметът на София Кметът на София Йорданка Фандъкова и екипът на София2018 пре...
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Столична община ще продължи да работи за развитие на масовия спорт, каза кметът на София Кметът на София Йорданка Фандъкова и екипът на София2018 пре...
Брюксел даде на Фандъкова официално удостоверение, че София е избрана за Столица на спорта през 2018 г. Заедно със столичния кмет в белгийската столиц...
София. София е кандидат за европейска столица на спорта през 2017 г. в съперничество с френския град Марсилия, съобщи bTV. Изборът ще бъде направен в...
Пловдив. Градът под тепетата се сдоби с престижна награда в областта на спорта. Пловдив ще бъде европейски град на спорта през 2014 година, това обяви...
София. "30-тият юбилеен маратон дава самочувствие София да кандидатства за столица на спорта", каза на пресконференция столичният кмет Йорданка Фандък...