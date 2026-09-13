Очакват повишение на стокооборота с Казахстан
Очаква се повишение на стокооборота между Казахстан и България. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при...
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Очаква се повишение на стокооборота между Казахстан и България. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при...
Стокооборотът между България и Беларус се е увеличил с 35 на сто и през 2015 година е стигнал връхната си точка за последните 10 години. Това заяви в...
За миналата година стокооборотът между България и Беларус се е увеличил с 33 на сто. Това заяви в отговор на питане посланикът на Беларус у нас Владим...
Видин. Мостът „Нова Европа" е увеличил стокооборота между България и Румъния. Това съобщи във Видин съветникът в посолството на Румъния у нас Виктор Д...