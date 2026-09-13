Стойков: До дни първите тролеи тръгват в 9-ти квартал в Плевен

„До дни ще бъде готова контактната мрежа и тръгват първите тролеи в 9-ти квартал. Четири са новите линии в града. Вече 40 нови тролеи се движат в Плев...