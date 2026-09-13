Вицето на джудото пребори коронавируса
Всички национали са здрави, обяви Румен Стоилов
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Всички национали са здрави, обяви Румен Стоилов
ГЕРБ ще търси АВБ за подкрепа на втория тур в полза на досегашния кмет на Плевен проф. Димитър Стойков. Това съобщи Мартин Митев от щаба на управляващ...
Председателят на 43-то Народно събрание Цецка Цачева се срещна с представители на читалищата в Плевен. Срещата е част от инициативата за открит диалог...
„До дни ще бъде готова контактната мрежа и тръгват първите тролеи в 9-ти квартал. Четири са новите линии в града. Вече 40 нови тролеи се движат в Плев...
Благодарение на проф. д-р Димитър Стойков и със съдействието на Кирил Ненов, днес ние вече имаме своя клуб. Досега се скитахме немили недраги. Събира...
Проф. Стойков участвахте в дебат по БНТ с вашите опоненти каква е оценката Ви?Как гледате на собственото си представяне? Можете ли да сте критичен към...