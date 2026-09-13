Официално: Отложиха ЦСКА - "Левски"
Причината са многото заразени с коронавирус при "сините"
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Причината са многото заразени с коронавирус при "сините"
Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата за 23-ия кръг от "А" група, с който се открива плейофната фаза в шампионата. Ето програмата за...
София. Спортно-техническа комисия (СТК) към БФС отложи решението си какво точно да прави с "Б" група, която е пред разпадане. Комисията утвърди откази...