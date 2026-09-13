Стивън Уилсън хапна веган сандвичи в София
Изнесе феноменално шоу в София Стивън Уилсън изнесе феноменално двучасово шоу у нас както навсякъде, където преминава турнето му "Hand. Cannot.Erase....
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Изнесе феноменално шоу в София Стивън Уилсън изнесе феноменално двучасово шоу у нас както навсякъде, където преминава турнето му "Hand. Cannot.Erase....
Входовете на залата ще бъдат отворени в 19,30 ч. Остават само 4 дни до дългоочаквания концерт на Стивън Уилсън. Кралят на прогресив рока, дългогодише...
След като билетите за концерта на Стивън Уилсън в клуб Music Jam бяха разпродадени, шоуто се мести в по-голямо пространство - в зала 3 на НДК. Кралят...