Стивън Амел от "Стрелата" се завръща в кеча
Стивън Амел, познат на зрителите от хитовата екшън поредица "Стрелата", се завръща в кеча. Миналото лято той участва в турнира "Лятно тръшване" на кеч...
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Стивън Амел, познат на зрителите от хитовата екшън поредица "Стрелата", се завръща в кеча. Миналото лято той участва в турнира "Лятно тръшване" на кеч...
Амел (вдясно) влиза в кеча