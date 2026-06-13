Цех за производство на стиропор се запали в Горна Оряховица
Цех за производство на стиропор се e запалил този следобед в Горна Оряховица. Огънят вече е овладян, съобщава Нова тв. Няма пострадали. Местните жите...
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Цех за производство на стиропор се e запалил този следобед в Горна Оряховица. Огънят вече е овладян, съобщава Нова тв. Няма пострадали. Местните жите...
Проект за енергийна ефективност на емблематичната за Перник сграда на Двореца на културата ще осъществява общината. С около 1.2 млн. лева ще се прави...