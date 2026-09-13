Италия налива 400 млрд. евро да съживи икономиката
200 милиарда за компаниите на вътрешния пазар и 200 за потенциал за износ
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200 милиарда за компаниите на вътрешния пазар и 200 за потенциал за износ
Агенция агитира за романтични екскурзии, за да се повиши раждаемостта
Стимулират „Зеленчукопроизводство", „Трайни насаждения" и „Животновъдство"