Българин дебютира в професионалния хокей в Северна Америка
Талантливият български хокеист Мартин Николов дебютира с гол и асистенция за "Стийл Сити Уориърс" от американската професионална лига (FHL). Благодар...
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Талантливият български хокеист Мартин Николов дебютира с гол и асистенция за "Стийл Сити Уориърс" от американската професионална лига (FHL). Благодар...