Стефан Цанев: Надеждата е хората да станат човеци
В този свят на все по-агресивна глобализация националният идеал става все по-излишен
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В този свят на все по-агресивна глобализация националният идеал става все по-излишен
Деца откриха тържеството с рецитал на стихотворения
Томче с неиздавана досега лирика почита паметта на големия писател
Творбите намерени в мазе в бившата сграда на полицията в София
Десетки деца заедно припомниха в Благоевград едно от най- известните български стихотворения на Иван Вазов - „Аз съм българче". Поводът бе Международн...
За поредна година Регионален исторически музей отправя покана към всички малки и големи ученици да станат част от традиционната инициатива за едноврем...
Полски дипломати рецитират стихотворението на Христо Ботев „Хаджи Димитър" по случай 3 март. Видеото, което е своеобразен жест към българите, е заснет...
София. Обявиха кой извади Христо Ботев от учебните програми. Това са двадесет учители по български език и преподаватели във висши училища. Това стана...