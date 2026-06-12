Климатични феномени ще ни тормозят тази зима
Предупреждението идва от синоптиците от американска метеорологична служба
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Предупреждението идва от синоптиците от американска метеорологична служба
Бурите изядоха печалбите на компаниите за миналата година Близо 90 млн. лв. е цената за застрахователите на природните стихии, които удариха страната...
В Деня на национален траур за президента д-р Желю Желев зимните стихии взеха поне пет жертви. Редица общини обявиха бедствено положение, след като оби...