Американските военни показаха ново страховито оръжие
Бомбардировачът летя над Палмдейл, Калифорния
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Бомбардировачът летя над Палмдейл, Калифорния
В-21 Рейдър е първият нов американски бомбардировач от повече от 30 години
Вашингтон. Военновъздушните сили на САЩ са разположили два Б-2 "Стелт" бомбардировача в британска военно-въздушна база за учения със съюзниците от Н...