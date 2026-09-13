Цяла Европа говори за Пламен Пържолата, а той мина на евтина скара
Срещу около два лева за бройка, хапва кюфтета от селската скара
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Срещу около два лева за бройка, хапва кюфтета от селската скара
При една от последните си почивки на тузарския остров Миконос, моделката се запознала с любимия готвач на семейство Бекъм, Лео ди Каприо, Неймар и още...
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