"Левски" се раздели с вратаря Стефано Кунчев
София. По взаимно съгласие бяха прекратени трудово-правните взаимоотношения между "Левски" и вратарят от представителния отбор на клуба Стефано Кунчев...
Следете всички новини, анализи и коментари за Стефано Кунчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. По взаимно съгласие бяха прекратени трудово-правните взаимоотношения между "Левски" и вратарят от представителния отбор на клуба Стефано Кунчев...
Правец. Вратарят Стефано Кунчев официално е футболист на "Левски", след като подписа договор с клуба за две години. Той вече се присъедини към лагера...
"Левски" вече има нов вратар и това е Стефано Кунчев. Бившият страж на "Славия" замина със "сините" на лагер в Правец. Кунчев се прочу с добра постъпк...