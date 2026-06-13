Търсят кръв за катастрофирал моторист
38-годишният Стефан Таренгов се нуждае спешно от кръв от група А, алармираха негови близки. Плевенчанинът е в критично състояние в реанимацията на мес...
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38-годишният Стефан Таренгов се нуждае спешно от кръв от група А, алармираха негови близки. Плевенчанинът е в критично състояние в реанимацията на мес...