Две световни премиери за Стефан Драгостинов
Именитият композитор представи симфоничната си поема „Терра булгара“ и "Прелюд и фуга"
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Именитият композитор представи симфоничната си поема „Терра булгара“ и "Прелюд и фуга"
На диригентския пулт застана маестро Хуан Йи
Младите таланти спечелиха отличия на конкурса по композиция „Професор Иван Спасов“