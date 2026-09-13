Sustainable future – различната стажантска програма на Fibank
Тя е част от цялостния подход на банката за създаване и внедряване на интегрирани HR решения в подкрепа на бизнеса
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Тя е част от цялостния подход на банката за създаване и внедряване на интегрирани HR решения в подкрепа на бизнеса
Над 1500 млади хора са получили възможност да започнат кариерата си в технологичния сектор от създаването на програмата
В рамките на 3 месеца талантливите и мотивирани млади хора ще се запознаят с корпоративния свят, трупайки практически умения и опит за телеком бизнеса
Отворените позиции са в отделите „Счетоводство“, „Контрол на фактури“, „Управление на категориите“ и „Недвижима собственост“
Българска банка за развитие (ББР) стартира платена лятна стажантска програма. Финансовата институция търси студенти в три от своите управления - "План...
Българска банка за развитие (ББР) стартира платена лятна стажантска програма . Финансовата институция търси студенти в три от своите управления – „Пла...
София. 65 стажантски позиции предлага Министерство на външните работи в рамките на Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация з...
София. Днес в 14:00 ч. ще бъдат публикувани 1572 позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за тази година. Стажант...