Стажант №1 за 2015 г.: Заслужава си да останем в България
Съдбата дава шанс на Мирослава Маринска да се запознае в Брюксел с еврокомисаря Кристалина Георгиева Съветът на жените в бизнеса в България и тази го...
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Съдбата дава шанс на Мирослава Маринска да се запознае в Брюксел с еврокомисаря Кристалина Георгиева Съветът на жените в бизнеса в България и тази го...
Лондон. Стажант на 21 години е загинал след изтощителна работа в банка в продължение на 3 дни, без почивка в Лондон, предадoха световните агенции. Мл...
София. 1092 стажанти си търси властта. Кандидатите ще бъдат назначени по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2013 г....