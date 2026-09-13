Всичко за Стажант

Следете всички новини, анализи и коментари за Стажант. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Свят Бизнес
Властта търси 1092 стажанти

Властта търси 1092 стажанти

София. 1092 стажанти си търси властта. Кандидатите ще бъдат назначени по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2013 г....

20 април | 6:05
0 коментара
5388