Зелена светлина за стартовете по ски в Банско
Ски курорт №1 с положителен снежен контрол от ФИС
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Ски курорт №1 с положителен снежен контрол от ФИС
Китай отпада за тази година
ФИА трябва да потвърди новия календар за 2020
Шефовете на пистата във Великобритания са категорични, че могат да помогнат за спасяването на сезона
Може да има между 15 и 18 старта, обяви Чейз Кери