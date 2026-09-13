Рушат стари сгради в София заради новата детска болница
Мястото за строежа на болницата беше избрано след обсъждането на пет възможни парцела в София
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Мястото за строежа на болницата беше избрано след обсъждането на пет възможни парцела в София
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