Близо 200 пяха шлагери в Чепеларе
Те взеха участие във фестивала на старите градски, шлагерни и популярни песни "Полъх от минали мечти"
Следете всички новини, анализи и коментари за Стари Градски Песни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те взеха участие във фестивала на старите градски, шлагерни и популярни песни "Полъх от минали мечти"
Гостите ще могат да видят и светлинно-звуковото шоу „Звук и светлина – Паметта на Чепеларе“
Групата за стари градски песни „Пей сърце” от Крумовград извоюва третото място на най-романтичния фестивал в Созопол
Кърджали. По случай Международния ден на възрастните хора представители на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали посетиха Дома за стари хора в Кърджал...