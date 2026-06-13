Всеки 5-ти млад човек у нас не учи и не работи
Иначе като цяло младежката безработица у нас – 23-24 на сто от всички безработни, е съпоставима със средните европейски нива. Всеки пети българин на...
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Иначе като цяло младежката безработица у нас – 23-24 на сто от всички безработни, е съпоставима със средните европейски нива. Всеки пети българин на...