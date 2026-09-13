Станислава живее трети живот
Семейството й се надява, че нейният случай ще промени системата
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Семейството й се надява, че нейният случай ще промени системата
София. В България все още стават чудеса. 28-годишната Станислава Христова ще получи своя втори шанс за живот. Скъпата мозъчна операция, от която...
Деветима решават дали парите ще стигнат до сметката на жената
Приятелите й събират пари за операция с концерта тази вечер