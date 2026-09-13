Скандалът със Стъки расте! Проговори младата шампионка
Според Станислав Недков има яростна атака по ръководената от него федерация
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Според Станислав Недков има яростна атака по ръководената от него федерация
Той заяви, че ще съди Антон Кутев за клевета, но не и Андрей Кузманов, защото получил извинение от него
Той предизвиква на медиен дебат член на отровното трио
Станислав Недков-Стъки е най-успешния наш състезател от ММА от близкото минало. Роденият през 1981 г. боец е единственият българин, който се е бил в н...
Родният боец Станислав Недков - Стъки обяви официално, че се оттегля от професионалните състезания по ММА. Това е логичният избор след множество трав...
Станислав Недков се завърна в UFC след почти две години отсъствие заради контузия в коляното, но изгуби от украинеца Никита Крилов, съобщи mma.bg. Дв...
Юлияна роди Стъки на Стъки днес сутринта. Синчето на 49-годишната тв водеща и Станислав Недков се появи на бял свят със секцио под грижите на д-р Рум...