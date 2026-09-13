Всичко за Станилия Стаменова

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Последни новини Спорт
България се отказва от мен

България се отказва от мен

България се отказва от мен обяви чрез отворено писмо до медиите спортист №2 на България за 2015 година Станилия Стаменова. Световната и европейска шам...

13 февруари | 7:50
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Станилия пак №1 в Европа

Станилия пак №1 в Европа

Станилия Стаменова спечели златния медал на 200 м едноместно кану на европейското първенство по кану-каяк в Рачице (Чех). Българката, която защити ти...

03 май | 17:50
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