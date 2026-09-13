Станилия Стаменова се мести в Русе
Министър Кралев пое ангажимент състезателката по кану-каяк да продължи нормална подготовка за олимпийските игри в Токио
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Министър Кралев пое ангажимент състезателката по кану-каяк да продължи нормална подготовка за олимпийските игри в Токио
Станилия Стаменова продължава да настоява да води децентрализирана подготовка
Наричат Станилия Стаменова феномен в българския и световен спорт, защото само след пет години професионално трениране на кану-каяк има зад гърба си св...
България се отказва от мен обяви чрез отворено писмо до медиите спортист №2 на България за 2015 година Станилия Стаменова. Световната и европейска шам...
Спортист номер две на България Станилия Стаменова призна, че се чувства леко предадена. Както "Стандарт" съобщи преди няколко дни тя се раздели с трен...
Станилия Стаменова спечели златния медал на 200 м едноместно кану на европейското първенство по кану-каяк в Рачице (Чех). Българката, която защити ти...
Москва. Родната спортистка Станилия Стаменова спечели сребърен медал от световното първенство по кану-каяк в Москва. 26-годишнaта софиянка завърши вто...
Българката Станилия Стаменова спечели европейската титла на едноместно кану на 200 метра на Европейското първенство в германския град Бранденбург, съо...
Дуисбург. Българката Станилия Стаменова зае второто място на финала на 200 метра едноместно кану за жени на световното първенство в Дуисбург (Германия...