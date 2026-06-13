"Standard & Poor’s" понижи кредитния рейтинг на Гърция
Международната рейтингова корпорация „Standard & Poor's" понижи кредитния рейтинг на Гърция до ССС. Това предаде Ройтерс. Промяната е заради забавянет...
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Международната рейтингова корпорация „Standard & Poor's" понижи кредитния рейтинг на Гърция до ССС. Това предаде Ройтерс. Промяната е заради забавянет...