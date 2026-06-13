Станчо отказал емисари за цесия, гори с 6 млн.
Оправя се винаги сам в живота, грижи се за син и дъщеря, болни от церебрална парализа Кой е най-големият балък в очите на хората от драмата с Корпора...
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Оправя се винаги сам в живота, грижи се за син и дъщеря, болни от церебрална парализа Кой е най-големият балък в очите на хората от драмата с Корпора...
Златари и копанари окървавиха Чернево навръх ВеликденУбитият Станчо е от клана на Цар Киро, оставя 5-годишен сирак Кървава вендета във варненското се...