75% гласуваха Сталево 3 часа преди края на изборите
Хасково. В Димитровградското село Сталево хората избират между три партийни и една независима кандидатури.Хората гласуваха за издигнатия за кмет от ГЕ...
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Хасково. В Димитровградското село Сталево хората избират между три партийни и една независима кандидатури.Хората гласуваха за издигнатия за кмет от ГЕ...
Хасково. Половината от имащите право на глас в димитровградското село Сталево вече са гласували. Те избират на частичния вот за управник между три...
Хасково. Частичният избор за кмет на димитровградското село Сталево тръгна спокойно днес. 377 са избирателите, които ще гласуват в една изборна с...